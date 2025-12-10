İş Girişim Sermayesi’nin çoğunluk payına sahip olduğu seyahat platformu TatilBudur, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da büyüyecek.

TatilBudur Genel Müdürü Onur Otruş, Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinden For You Travel’in Türkiye’deki envanteriyle ilgili anlaşmaya vardıklarını söyledi. Otruş, “Almanya’da TatilBudur adıyla bir iştirak kurduk. B2C tarafında da Türkiye’ye yurt dışından misafir getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ‘TatilBudur Akademi’ ile ekosisteme genel olarak katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Erken rezervasyonda yüzde 47 artış olduğunu bunun tüketicilerin avantajlı tatil arayışından kaynaklandığını ifade eden Otruş, 2026’da bu yıla benzer bir tablo beklediklerini kaydetti. TatilBudur Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk da yılbaşı rezervasyonlarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak, “Yılbaşı rezervasyonları geçen seneye göre çok büyümüş durumda. Muhtemelen aralıkın ikinci haftası bütün stoklarımızı tamamlamış olacağız. Gelecek yıl Almanya’dan 100 bin turist getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

