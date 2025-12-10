Yalova’da, “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da gözaltına alındı. Bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Gülter ve Ulu’nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltına alındığı açıklandı. İkili gece yarısı Yalova'ya getirildi...

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI, YALOVA'YA GETİRİLDİ

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kişi Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece’de bulundukları sitede gözaltına altına alınmıştı.

Güllü'nün kızı gözaltına alınıp, Yalova'ya getirildi! Tuğyan Ülkem adliyeye sevk edildi

EMNİYETE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 3 şüpheli önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından şüpheliler emniyete sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası