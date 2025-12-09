Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı. İkilinin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi.

26 Eylül’de Çınarcık’ta kapalı terastan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Olayda başta kızı olmak üzere çocukları cinayet şüphelisi olarak anılırken bugün iki kritik gelişme yaşandı.

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, dosyada tanık olarak haklarında çeşitli iddialarda bulunan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem gözaltına alındı!

FİRAR EDERKEN YAKALANDILAR

Öte yandan suç duyurusundan saatler sonra şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, başsavcılığa iletildi.

Kaçış planının kesinleşmesi üzerine ikilinin gözaltına alındığı öğrenildi.

