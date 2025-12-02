Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün sır ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Son gelişmelerle birlikte, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile yakın arkadaşı Sultan Ulu arasındaki ses kayıtları dava dosyasına girdi. Kayıtlarda yurt dışına kaçış planı ile ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı.

26 Eylül 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın 6. katında bulunan evinin penceresinden düşen sanatçı Güllü, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Ölümünün hemen ardından başlatılan soruşturma, “Güllü kaza sonucu mu düştü yoksa öldürüldü mü?” sorusunu gündeme getirmişti. Soruşturmanın ilerlemesiyle şüpheler özellikle Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter üzerinde yoğunlaştı.

Güllü

“SAVCILIKTA SENİ YAKACAĞIM”

Edinilen bilgilere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar gönderdiği yakın arkadaşı Bircan Dülger ile yaptığı konuşmalar, soruşturma kapsamında delil olarak dosyaya eklendi. Bu mesajlaşmalarda ortaya çıkan ifadeler, olayın seyrini değiştirecek nitelikte. Dülger’in ses kayıtlarında, “Belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan” dediği duyuldu.

Aynı kayıtta, Tuğyan Ülkem Gülter’in, “Abla sen gelip demedin mi ‘Ferdi beni oğlumla tehdit etti’ diye” sözlerine Dülger, “Tamam ‘Beni tehdit etti’ demiş olabilirim ama Ferdi’nin adamı mesajları zaten birebir hepsini çıkarttı” şeklinde cevap verdi.

Ünlü sanatçının düştüğü o pencere...

MESAJLARDA ŞOK EDEN İFADELER…

Öte yandan soruşturma dosyasına giren mesajlarda, Tuğyan’ın Dülger’e, “Abla senin çevren geniş, beni bu kadından kurtar. Annem ölsün” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu mesajlar, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından dikkatle inceleniyor.

Tuğyan Ülkem - Sultan Ulu

YENİ SES KAYDI ŞÜPHELİ KAÇIŞI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

ATV’nin ulaştığı bilgilere göre, Güllü’nün ölüm günü evde bulunan arkadaşlarından Sultan Nur Ulu’nun yurtdışına kaçma planı yaptığı yeni ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. Kayıtlarda, Tuğyan Ülkem Gülter’in, “Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa’ya bizzat gidebiliriz, bir de Gürcistan hakkımız var hala” şeklinde konuştuğu duyuldu.

Güllü'nün son görüntüleri...

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız” dedi. Soruşturma hala devam ederken, dosyaya eklenen yeni deliller ve ses kayıtlarının sürecin seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

