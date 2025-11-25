Güllü’nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in adı tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gülter’in annesini öldürmeye yönelik planlar yaptığını iddia etti ve savcılığa ifade vereceğini açıkladı. Yıldız, “Tuğyan, Güllü Hanım’ın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulundu” dedi. Ayrıca bu eylemi gerçekleştirmesi karşılığında kendisine bir daire vereceğini söylediğini de öne sürdü.

26 Eylül tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

“ANNEMİN ÖLMESİNİ İSTİYORUM” MESAJLARI ÇIKMIŞTI

Güllü’nün İstanbul’daki sahne mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne gelerek şarkıcının ölümüyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın, yanında getirdiği iki tanıkla yaptığı başvuruda, Güllü’nün ölümünden kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sorumlu olduğunu öne sürerek elindeki WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunmuştu. Mesajlarda “Annemin ölmesini istiyorum” tarzındaki yazışmalar büyük yankı uyandırmıştı.

“DERTLEŞMEK MAKSADIYLA ATTIM” DEMİŞTİ

Gülter, annesini öldürmeyi planladığına dair yazışmaların ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından yeniden ifadeye çağrılmıştı. Açıklamasında “Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım” demişti.

Güllü’nün ölümünün ardından gündeme gelen iddialar ve soru işaretleri tartışılmaya devam ederken, dikkatler kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in üzerine çevrilmişti. Son olarak Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, çarpıcı iddialarda bulundu. Yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda tüyler ürperten açıklamalarda bulundu:

Tuğyan, Güllü Hanım’ın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulunmuştur.

Bana evin arka tarafında bir giriş var, orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur.

Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmek durumunda ‘1 daire veririm, burada ailenle birlikle yaşarsın’ şeklinde teklifte bulundu.

şeklinde teklifte bulundu. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm.

