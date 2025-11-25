Elazığ'da bir şahıs tartıştığı karısını silahla vurdu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Zanlı koca ise gözaltına alındı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi eşini silahla öldürdü. Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve eşi S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.Y. eşine tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası