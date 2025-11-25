UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor'un 27 Kasım Perşembe akşamı İzlanda'nın Breidablik takımı ile yapacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında 27 Kasım Perşembe günü İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yapan Samsunspor lider durumda

UEFA'nın açıklamasına göre, Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Shurman'ın yardımcılıklarını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

GÖKHAN KARATAŞ

