Breidablik-Samsunspor maçına Ukraynalı hakem
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor'un 27 Kasım Perşembe akşamı İzlanda'nın Breidablik takımı ile yapacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
- Maç 27 Kasım Perşembe günü İzlanda'da oynanacak.
- Yardımcı hakemler Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev olacak.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında 27 Kasım Perşembe günü İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Shurman'ın yardımcılıklarını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.
