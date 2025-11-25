ÖSYM tarafından ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/3), akademik kariyer ve yüksek lisans hedefleyen adaylar için oldukça önemlidir. ÖSYM'nın resmi sınav takvimine göre ALES/3 sonuçlanacağı tarih belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) üçüncü oturumu, 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşti.

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın girdiği sınav, 50’şer sorudan oluşur. Sayısal ve sözel testlerle 150 dakika süre verildi.

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine bakıldığında ALES sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü açıklanacaktır.

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden sorgulayabilecek.

ALES/3 sınav sonuçları, sadece dijital ortamda duyurulur. Bu kapsamda basılı sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmemektedir.

ÖSYM sınav sonuç belgelerinde adayların sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları başta olmak üzere ALES puanları ve başarı sıraları yer alacaktır.

SEVCAN GİRGİN

