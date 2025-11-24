Trump yönetimi, Nicolás Maduro ve yakın çevresini "yabancı terör örgütü üyesi" ilan ederek yaptırım ve olası askeri hamlelerin alanını genişletti. Pentagon’un bölgeye savaş gemileri ve binlerce asker konuşlandırması gerilimi artırdı. Bugün ise ABD merkezli Fox News, ABD’nin Venezuela’ya yönelik özel bir saldırısının yakında başlayabileceğini aktardı.

Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve hükümet çevresini "yabancı terör örgütü üyesi" olarak tanımlayarak ülkeye yönelik yaptırım ve askeri seçeneklerin kapsamını genişletti.

Maduro ABD tarafından resmen terör örgütü lideri ilan edildi

ABD, aylar önce Maduro'nun başına tutuklanması için 50 milyon dolar ödül koymuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE EKLENDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 16 Kasım’da duyurduğu kararda, "Cartel de los Soles" olarak bilinen ve uzmanlara göre organize bir yapıdan çok yolsuzlukla suçlanan üst düzey güvenlik yetkililerini niteleyen ağ, resmen yabancı terör örgütü listesine alındı.

CNN International'in aktardığına göre kararın yürürlüğe girmesiyle Başkan Donald Trump’ın Maduro’ya ait varlık ve altyapılara yönelik ek yaptırımlar uygulamasının önü açılırken, hukukçular bunun doğrudan askerî güç kullanımına yetki vermediğini belirtiyor.

Buna rağmen ABD’li yetkililer, FTO tanımlamasının Washington’a Venezuela içinde daha geniş operasyon imkânı sağlayacağını ifade ediyor

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford

ABD SALDIRI İÇİN HAZIRDA

Pentagon’un "Operation Southern Spear" kapsamında bölgeye 12’den fazla savaş gemisi ve yaklaşık 15 bin asker konuşlandırdığı, anti-narkotik operasyonlarda çok sayıda kişinin öldüğü bildiriliyor. Trump’ın, Venezuela içindeki askerî tesislere yönelik nokta saldırıları ya da özel operasyon seçenekleri konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

ABD kamuoyunda ise müdahaleye ciddi itirazlar var.

CBS News/YouGov anketine göre Amerikalıların yüzde 70’i Venezuela’ya askerî operasyonu desteklemiyor.

Nicolás Maduro Moros, Venezuela Devlet Başkanı

Venezuela hükümeti, terör örgütü tanımını "gülünç bir uydurma" olarak nitelendirerek karara sert tepki gösterdi.

F/A-18E savaş jeti

Gerilimin yükseldiği dönemde ABD, geçen hafta Venezuela kıyıları açıklarında B-52 stratejik bombardıman uçağı, F/A-18E savaş jeti ve keşif uçaklarının yer aldığı kapsamlı bir askerî uçuş faaliyeti gerçekleştirdi.

"HER AN BAŞLAYABİLİR"

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin uyarısı üzerine üç uluslararası havayolu şirketi, Venezuela’dan yapacağı uçuşları hafta sonunda iptal etti.

Bugün ise Fox News'in aktardığına göre, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik özel bir saldırısı yakında başlayabilir" dendi.

BATIKAN ALTAŞ

