Avrupa, bu kış kuş gribiyle mücadele etmeye hazırlanıyor. Belçika, artan kuş gribi vakalarıyla karşı karşıya. Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı, H5 türünün Limburg ve Namur eyaletlerinde tespit edildiğini açıkladı.

Belga haber ajansına göre, Namur’daki La Bruyere bölgesinde bir kümes hayvanı çiftliğinde H5 alt türü doğrulandı; bu, eyaletteki ikinci vaka oldu. Limburg’da ise son günlerde üç çiftlikte daha enfeksiyon bildirildi.

GÜNDE 10 YENİ İHBAR

Etkilenen tüm bölgelerde sürüler itlaf edilirken, yetkililer 3 kilometrelik koruma ve 10 kilometrelik gözetim alanları oluşturdu. Tarım Bakanı David Clarinval, hem profesyonel hem de kayıtlı hobi amaçlı kümes hayvanı yetiştiricileri için zorunlu kapatma uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu.

Limburg’daki Natuurhulpcentrum yaban hayatı kurtarma merkezi, vakaların yayılmasıyla birlikte günde yaklaşık 10 ihbar aldıklarını bildirdi.

ABD’nin Washington eyaletinde ise H5N5 alt türü, altta yatan sağlık sorunları bulunan yaşlı bir kişinin ölümüne yol açtı. Bu, ABD’de bu yıl kuş gribinden doğrulanan ikinci insan ölümü oldu; ilki ocak ayında yine kronik rahatsızlıkları olan başka bir yaşlı hastaydı.

