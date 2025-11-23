Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük 20 ekonomisini buluşturan zirvede, küresel krizlerin nasıl aşılacağının formülünü verdi. G20’de küresel yoksulluğun arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı “Karşı karşıya kalınan sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil bütün ekonomileri etkisi altına alıyor. Köklü, uluslararası iş birliğine ihtiyaç var. Kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında G20’yi daha fazla sorumluluk almaya davet ediyorum” dedi.

İSMAİL KAPAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu. Erdoğan, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan “kimseyi geride bırakmama” taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hâlâ aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekti. Erdoğan, 2024 yılında yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025’te yüzde 17’lere varan düşüşleri görmesinin beklendiğini belirterek bu durumun Afrika kıtası için çok büyük kayıplara işaret ettiğini kaydetti.

YARDIMLARIMIZI ARTIRDIK

Erdoğan “Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü menfi şarta rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmî kalkınma yardımlarımızı 2023’te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkardık” dedi. Bu yardımlarla hedeflenen menzile ulaşmanın imkânsız olduğunu belirten Erdoğan, özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçebilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modelleri geliştirilmesini önemsediklerini vurguladı.

SINAMALAR DENGEYİ BOZDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere hitap ettiği konuşmasında, karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına aldığının altını çizdi. Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoru iken kriz sonrası dönemde tablonun köklü biçimde değiştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı “Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası iş birliğine yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

BORÇLULUK ORANI ARTIYOR

Erdoğan, dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324’üne ulaştığını, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 89 seviyesinde seyrettiğini belirterek, şöyle devam etti:

Bu ülkeler yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında âdeta sıkışmış durumdalar. Birleşmiş Milletler’in 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette.

ADİL VE EŞİT MUAMELE

Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz. Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya’nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20’yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.

ERDOĞAN’IN MESAJLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Terk etmeyeceğiz sistemi onaracağız

G20 Liderler Zirvesi’ne özel olarak hazırlanan “G20 - The Johannesburg Summit” başlıklı dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Eylül’de BM’de yaptığı hitabına geniş yer verildi. Erdoğan’ın “Daha adil ve kapsayıcı bir dünya inşa etmek” vurgusunu taşıyan makalesinde şu ifadeler yer aldı:

Dünya Ticaret Örgütü de dâhil olmak üzere kurallara dayalı uluslararası ticaret sisteminin, mevcut zorlukların üstesinden başarıyla gelinebilmesi için reform edilmesini destekliyoruz. Birleşmiş Milletleri kuruluş ruhuna döndürecek kararlı adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Genel Sekreter Guterres’in teşkilatımızı etkin ve verimli hâle getirmek amacıyla başlattığı Birleşmiş Milletler 80 Girişimi’ne desteğimiz tamdır. Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kurulana kadar ‘Dünya beşten büyüktür’ demeye devam edeceğiz. Görevimiz sistemi terk etmek değil, onarmak, yeniden işler hâle getirmektir. Hiç şüphesiz, daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye, daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.

İSRAİL SALDIRILARI GAZZE’Yİ 70 YIL GERİ GÖTÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci oturumunda ise Gazze’de yaşanan trajediye dikkat çekti. “Ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, bütün dünyanın huzuru için azami önemde” diyen Erdoğan, şunları söyledi: Gazze’de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması lazım. BM kuruluşlarının, yardımların koordinasyonundaki rolünü vazgeçilmez görüyoruz. Öte yandan, kış şartlarıyla birlikte bilhassa barınma sorununun giderilmesinde zaman aleyhimize işliyor. Biz, sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze’nin yeniden inşasına katkı sunmaya, şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız. Kalıcı barışın yegane yolu olan iki devletli çözüm için uluslararası toplum olarak çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini bir kere daha vurguluyorum.

MAARİF OKULLARI KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR

Emine Erdoğan, Güney Afrika’da Uluslararası Maarif Okuluna ziyarette bulundu. “Geri Dönüşüm ve Çevre” temalı sergiyi gezen Emine Erdoğan, buradaki çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerin perküsyon, koro ve şiir performanslarını dinleyen Emine Erdoğan “Afrikalı çocuklarımızla buluşmaktan mutluluk duydum. Ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Maarif Okullarımızın, bu zengin coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini diliyorum” dedi.

