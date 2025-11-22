Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "SDG’nin mevcut yapısı Suriye kadar Türkiye için de tehdit oluşturuyor. Silah bırakma meselesi sadece Türkiye ile sınırlı olamaz, bu oyuna asla düşmeyeceğiz" dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Marmara Bölgesi milletvekilleri ile yaptığı toplantıda dış politikaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de yeniden imar ve ekonomik toparlanma için güvenlik ve siyasi istikrarın ön şart olduğunu söyleyen Fidan, “Suriye hükûmetine ve ülkenin birlik bütünlüğüne verdiğimiz destek çerçevesinde, Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temaslarımızı sürdürüyoruz. Ancak Şara hükûmetinin, güvenlik kaygısı veya çatışma baskısı altındayken bu konulara odaklanması zor. SDG’nin mevcut yapısı, Suriye’nin millî birliği kadar Türkiye’nin ulusal güvenliği için de tehdit oluşturuyor. PKK terör örgütü Türkiye’de zaten eylem yapamaz duruma geldi. Bu yüzden silah bırakma meselesi sadece Türkiye ile sınırlı olamaz. Bu yeterli değil. Bu bir argüman olarak kullanılacaksa, Türkiye bu oyuna asla düşmeyecektir. Bölge tamamen PKK’dan arındırılacak ve örgüt yurtdışı uzantılarıyla birlikte tamamen silahını bırakmış ve arındırılmış bir yapıya kavuşacak” değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL SURİYE İÇİN RİSK

Fidan, İsrail’in bölgedeki saldırganlığının, yayılmacı ve özellikle Suriye’nin güneyine yönelik istikrar bozucu faaliyetlerinin de Suriye için risk oluşturduğunu kaydederek “İsrail’in her yapıya ait küçük devletçikler oluşturma girişimlerini gözlemliyoruz. Daha güçsüz bir Suriye devletinin kendi varlığını daha güvenilir noktaya taşıyacağını düşünüyor. Bu kabul edilemez. Suriye’nin topraklarının bir kısmı işgal altında, bu işgalin son bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Gazze’deki son durum hakkında da konuşan Bakan Fidan “Gazze konusunda süreçlerin tümünde yer almaya devam edecek, Filistin halkının hakkını, hukukunu koruyan ve barışı önceleyen diplomasi çizgimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her zaman vurguladığımız gibi, Filistin’de ve bölgede barışın anahtarı iki devletli çözümdür. Filistin’de adil ve kalıcı barış için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli şartların oluşması durumunda, Türkiye asker göndermeye hazır. İstikrar gücü içerisinde Türk askerinin varlığı, ABD başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından önemseniyor. Bu konularla ilgili görüşmeler hâlen sürüyor. Endonezya ve Azerbaycan askerlerinin de istikrar gücü içerisinde konumlandırılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gazze bizim için sadece duygusal bir mesele değil aynı zamanda bir millî güvenlik meselesidir. İsrail birçok ülkeye sürekli saldırıyor ve bölgede varlığı güvenlik sorunu hâle geliyor. Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı kılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıda Sudan’da yaşanan insani kriz ile Rusya ve Ukrayna Savaşı da ele alındı. Fidan’ın Gazze’deki trajediye benzer bir trajedinin Sudan’da da yaşandığı, Türkiye’nin meseleye hassasiyet ile yaklaştığını, dışarıdan bazı müdahalelerin söz konusu olduğu, bunun da bilindiği, savaşın bir an önce sonlandırılması için Türkiye’nin diğer ülkelerde gösterdiği diplomatik başarısını burada da göstereceğine dikkat çektiği öğrenildi.

“ATEŞKES İÇİN ÇABALIYORUZ”

“Ukrayna ve Rusya savaşında, diplomasi, diyalog ve insani hassasiyeti önceleyen dengeli politikamız sayesinde, tarafları müzakere masasında buluşturabilen yegâne ülke olduk” diyen Fidan’ın, “Cumhurbaşkanı’mızın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, sahadaki duruma dair güncel gelişmeler ve ateşkesin sağlanabilmesi için çeşitli ihtimaller kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kalıcı ve adil bir barışın sağlanması yolunda taraflarla yakın diyalog içinde etkin çabalarımızı ve müzakere temelli çözüm için kolaylaştırıcı rolümüzü sürdüreceğiz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

EMRAH ÖZCAN

