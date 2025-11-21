Samsun’da düzenlenen operasyonda fuhşa zorlandıkları belirlenen 5 Özbek kadın kurtarılırken, olayla bağlantılı 1’i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda para ve bir arabaya da el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde, iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Samsun'da fuhuş operasyonu! Özbek kadınlar kurtarıldı

ÖZBEK KADINLARI FUHUŞA ZORLADILAR

Fuhşa sürüklenen 5 Özbekistan uyruklu kadın, polis tarafından kurtarılırken, olayla ilgili Türk vatandaşı Y.Ö.(36) ile Özbekistan uyruklu Z.K. (26) adlı kadın 'insan ticareti ve fuhuş' suçundan gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 5 mağdurun kadının ifadelerine başvuruldu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen bir araca, suçtan elde edildiği belirlenen 272 bin 830 TL, bin 435 euro, 3 bin 1 dolar ile 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler Y.Ö. isimli şahıs ile Z.K. adlı kadın bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

