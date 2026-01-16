Aile, yuva, anne-baba hakkı ve nesiller arası bağ... Her geçen gün daha çok dönüşen, tahrip olan ve tartışılan bu kıymetler, İslam sanatlarıyla ele alındı ve ortaya “Hâne” adlı bir sergi çıktı. İstanbul’daki Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezinde Albayrak Grubu tarafından açılan sergi, manevi yönü güçlü bir sanatsal dil üzerinden “sıcak yuvayı” hatırlatıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Hat, seramik hat, tezhip, dijital işler ve bir mermer işleme eserin yer aldığı sergide, bazı çalışmalar bir ayete, bazıları ise bir hadis-i şerife referansla aileye vurgu yapıyor. Ayrıca sergide Kazasker Mustafa Efendi gibi büyük Osmanlı hattatlarının elinden çıkmış altı tarihî hat eseri de görülebiliyor. “Hâne”de geleneksel prensiplere sadık denemelerin yanı sıra bazı aykırı çalışmalar da dikkat çekiyor.

Tarihi mekanda bir "Hane"! Klasik sanatlar aileyi anlatıyor

TARİHÎ MEKÂNDA MİSTİK TECRÜBE

Serap Ekizler tarafından dizayn edilen geometrik kandil tasarımlarının aydınlattığı tarihî mekânda gezilen sergi, ziyaretçilerini “mistik” bir atmosferin içine çekerek aileye ve elimizden çıkmakta olan birçok değere dair tefekküre sevk ediyor.

Bir ev ziyaretini tecrübesi de yaşatan sergiyi birlikte gezdiğimiz küratör Yasemin Karaca “İslam sanatlarının bir evi olsaydı, orası Topkapı Sarayı olurdu” diye düşündüklerini ve serginin kısımlarını Yemiş Odası, Revan Köşkü, Sofa Köşkü ve Sünnet Köşkü gibi tarihî Osmanlı sarayının has odalarından ilhamla hazırladıklarını söylüyor.

HAT SERAMİKLE BULUŞTU

“Hâne” içerisinde usta hat sanatçısı Mehmed Özçay’ın klasik hat geleneğini çağdaş bir yorumla ele aldığı çalışmalarından meydana gelen solo sergisi de ziyaretçilerle buluşuyor. Özçay, kalem kâğıtla icra edilen hat sanatını, seramikle buluşturarak farklı ve aykırı işlere imza atıyor. Harflerin yüksek ısıda pişirilerek form kazandığı bu eserler, geleneğin teknikle dönüşebilme imkânını da gözler önüne seriyor.

“Hâne” sergisi, 28 Şubat tarihine kadar İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Serginin 2026 yılı içerisinde Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında da sanatseverlerle buluşturulması düşünülüyor.

