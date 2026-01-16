Halep hattında terör örgütü YPG hedefleri ateş altına alınırken Cumhurbaşkanı Şara, Kürtleri “Suriye’nin asli unsuru” ilan eden kararnameyi devreye soktu. Kürtçe ulusal dil oldu, vatandaşlık yolu açıldı, Nevruz resmî bayram ilan edildi.

Suriye ordusu, YPG’nin saldırı hazırlığında olduğu Halep’in Deyr Hafir–Meskene hattında belirlenen noktaları vurdu, operasyon öncesi sivillere tahliye uyarısı yaptı. Sahadaki askeri hareketlilik sürerken Şam yönetimi, dikkat çeken bir siyasi adım atarak Suriyeli Kürtlere ilişkin kapsamlı bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı.

Cumhurbaşkanı Şara’nın imzasını taşıyan kararnameyle Kürtler Suriye’nin asli unsuru ilan edilirken, dil, vatandaşlık ve kültürel haklara yönelik kritik düzenlemeler hayata geçirildi.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

Şara'dan tarihi kararname: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz resmi tatil ilan edildi

KARARNAMENİN DETAYLARI

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde, şu maddelere yer verildi:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

KÜRTÇE ULUSAL DİL KABUL EDİLDİ

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

NEVRUZ ULUSAL BAYRAM İLAN EDİLDİ

Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

