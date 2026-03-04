Aksaray'da ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden tahinli pide mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Tahinli pidelerin 120 lira ile 150 lira arasında satıldığı belirtiliyor.

Ramazan ayıyla başlayan tahinli pide mesaisi devam ediyor. Her yıl ramazan ayına heyecanla başladıklarını belirten tahinli pide ustası Ramazan Karacaer (39), "İç Anadolu'nun meşhur tahinli pidesini yapıyoruz. Doğal olarak talep çok fazla oluyor. Çünkü halkımız seviyor, beğeniyor. Sürekli olarak alındığı için de yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tahinli pidenin yapılışını da anlatan Karacaer şöyle konuştu:

"Önce hamurunu yoğuruyoruz. Bezeleme yapıyoruz ve onun ardından 15 dakika dinlendiriyoruz. Elimizde serpme şeklinde hamuru açıyoruz. İçine tahinini koyup sarıyoruz. Tekrar bekletiyoruz ve sonrasında bunu uzatıp rulo haline getirip yuvarlak şeklini aldırıyoruz. 15 dakika daha dinlendirdikten sonra yumurta ve susamını atıp fırına veriyoruz"

FİYATI 120 İLE 150 TL ARASI

Ramazan ayında tahinli pide ve yumurtalı pideye yoğun ilgi olduğunu anlatan Karacaer, "Ramazan ayında çok yoğun bir ilgi oluyor. Pide ve tahinli üzerinden yoğun bir satışımız var. Fiyatları ise şu an için Aksaray'da 120 lira ile 150 lira arasında değişiyor" dedi.

