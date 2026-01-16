Suriye, YPG'nin saldırı için kullandığı Deyr Hafir'i hedef alacaklarını, PKK'yı ve rejim kalıntılarını vuracaklarını duyurdu. Suriye ordusu, sivillere tahliye uyarısı yaptı.

Suriye ordusu, YPG'nin Deyr Hafir'de saldırı için kullandığı noktalara operasyon düzenleneceğini açıklayarak, sivil halka bölgeden ayrılmaları için uyarıda bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara da operasyon haberinden önce yayınladığı video mesajda Kürt halkına seslenerek şunları söyledi:

Allah, ıslah ve takvayı, ait olmaktan üstün tutmuştur. Zira Allah'a yemin olsun ki, Arap, Kürt, Türk veya başka hiç kimse arasında, Allah'a olan takvası ve kişinin doğruluğu dışında, hiçbir üstünlük yoktur; halkı kim olursa olsun.

Ey Kürt halkımız, ey Selahaddin soyundan gelenler: Kürt halkımız için kötülük istediğimize dair anlatıya inanmaktan sakının. Çünkü Allah'a yemin olsun ki, size zarar veren herkes kıyamet gününe kadar bizim düşmanımızdır. Sizin canınız bizim canımızdır.

Bizler, ülkenin ve halkın ıslahı, kalkınması, yeniden yapılanması ve birliğinden başka bir şey istemiyoruz. Hiç kimse bu iyilikten payını kaçırmasın.

"HAKLARINIZ GÜVENCE ALTINA ALINACAK"

Bugün, Kürt halkımız için özel bir kararname yayınlamaktan onur duyuyorum; bu kararname, yasa metniyle onların haklarını ve bazı özelliklerini güvence altına almaktadır.

Topraklarından zorla göç ettirilen herkesi, silahlarını bırakmaları dışında hiçbir koşul veya kısıtlama olmaksızın, güvenli ve barışçıl bir şekilde geri dönmeye çağırıyorum.

Sizleri bu vatanın inşasında, güvenliğinin ve birliğinin korunmasında aktif rol almaya çağırıyorum ve bunun dışında kalan her şeyi reddediyoruz.

