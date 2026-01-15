Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor. "YPG, hep aynı oyunu oynuyor. Bu döngüden çıkıp, 10 Mart Mutabakatı'na uymalı." ifadelerini kullanan Fidan, Türkiye Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'nın ABD-İran gerilimiyle ilgili sorusuna da "Önceliğimiz hiçbir şekilde güç kullanımına yol açacak bir duruma gelmemek. Diplomatik çabalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2025 yılında çatışmalar, ekonomik gelişmeler ülkelerin stratejilerini gözden geçirmelerine sebep oldu.

Dünya Gazze'de sınıfta kaldı. Uluslararası sistemin test edildiği bir sınav modeliydi. Kalıcı ateşkes için çalışacağız.

"YPG HEP AYNI OYUNU OYNUYOR"

YPG sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu konuda kararlı politikamız sürecek. YPG 10 Mart mutabakatına uymalı.

YPG, hep aynı oyunu oynuyor. Bu döngüden çıkıp, 10 Mart Mutabakatı'na uymalı. YPG'nin Kandil bağı net bir bilgi. Temennimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Fırat'ın batısındaki unsuralara operasyon gündemde.

İSRAİL'İN 'SOMALİLAND' HAMLESİ

İsrail'in Somaliland'dan İran'a uzanan geniş bir coğrafyadaki böl, parçala, yönet stratejisine sahip oluyoruz. Bu politika, İsrail'in kendi komşularını istikrarsızlaştırarak güvenliğini sağlayabileceği illüzyonuna dayanıyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Türkiye Gazetesi Dış Politika yazarı Sevil Nuriyeva: ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonuna yönelik işaretler arttı. Siz böyle bir operasyon bekliyor musunuz? Süreç nasıl ilerliyor?

Bakan Fidan: Biliyorsunuz bizim baştan beri önem verdiğimiz konu bölgesel istikrar ve güvenlik. Bölgemizde geçmişten itibaren evrilerek gelen çok fazla sorun var. Bunlardan biri de İran'ın uzun yıllar maruz kaldığı yaptırımlar ve bölgedeki bir takım politik uyumsuzluklar. Biz İran'la komşusu olarak görüşlerimizi çok net olarak paylaşıyoruz. İran'da olacak her şey bizi yakından ilgilendirdiği için gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. İran'ın sorunlarını çözmesi ve bölgenin tamamına yayılacak istikrarsız senaryolardan kaçınması bizim de menfaatimize. Onun için bizim önceliğimiz hiçbir şekilde güç kullanımına yol açacak bir duruma gelmemek. Ama 12 gün savaşlarında önce İsrail'in sonra ABD'nin saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Bunun tekrar etmesini tasvip etmeyiz. Diplomatik çabalara devam edeceğiz. İnşallah ABD-İran kendi arasında bu konuyu gerek arabulucular gerek direkt olarak çözerler. Biz de konuyu yakından takip ediyoruz.

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIRLA GÜVENLİK İTTİFAKI KURULABİLİR Mİ?

Biz bölgedeki istikrarın, bölgedeki ülkelerin bir araya gelmesinden geçtiğini söylüyoruz. Bölgenin kronik sorunlarını incelediğinizde, bölge ülkelerinin birbirine güvenmemesi nedeniyle aralarında sorunlar olduğunu, dışardan hegamon geldiğini ya da terör örgütleri nedeniyle iç savaşlar çıktığını hep gördük. Bunları görüyoruz, analiz ediyoruz. Şöyle bir önermemiz var; Bölge ülkelerinin hepsi bir araya gelerek... Önceden ekonomiden güvenliğe geçelim olurdu... Güvenlik konusunda bir iş birliğinin, bir platformun oluşturulması gerekiyor. Bu dışarısı için değil, bölge ülkelerinin birbirinin güvenliğine taahhütte bulunmaları gerekiyor. Bölge ülkelerinin hepsi birbirinden emin olduktan sonra sorunun yüzde 80'i çözülmüş oluyor. Körfez ülkeleri, diğer ülkeler birbirinden emin olmalı. Bir platformun ortaya çıkmasından sonra sorunun büyük oranda çözüleceğine inanıyorum. An itibarıyla görüşmeler var ama henüz bir anlaşmaya imza atmış değiliz."

