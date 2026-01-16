Kuzey Avrupa ülkeleri İsveç, Norveç ve Danimarka’nın NATO içindeki konumu, ABD ile Danimarka arasında Grönland üzerinden yaşanan diplomatik gerilimin ardından yeniden gündeme geldi. Washington yönetiminin Grönland’a yönelik açıklamaları, Danimarka’nın NATO üyeliği ve ittifak içindeki rolü konusunda kamuoyunda merak uyandırmış durumda. Kamuoyu ise ''İsveç, Norveç ve Danimarka NATO üyesi mi?'' sorusuna cevap arıyor. İşte 2026 güncel NATO üyesi olan ülkeler...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları sonrası yapılan üst düzey temaslar, Kuzey Kutbu’ndaki güvenlik dengelerini ön plana çıkarırken; İsveç, Norveç ve Danimarka’nın NATO içindeki rolleri kamuoyunda merak konusu old.u. Peki, İsveç, Norveç ve Danimarka NATO üyesi mi?

DANİMARKA NATO ÜYESİ Mİ?

Danimarka NATO’nun kurucu üyeleri arasında yer alıyor. 4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması’na imza atan 12 ülkeden biri olan Danimarka, ittifakıon en eski üyeleri arasında bulunuyor. Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland da bu üyelik kapsamında NATO’nun kolektif savunma şemsiyesi altında yer alıyor.

NORVEÇ NATO ÜYESİ Mİ?

Norveç de NATO’nun kurucu ülkeleri arasında bulunuyor. 1949 yılından bu yana ittifak üyesi olan Norveç Kuzey Kutbu ve Atlantik güvenliği açısından NATO içinde stratejik bir konuma sahip. Soğuk Savaş döneminden günümüze kadar Norveç, NATO’nun kuzey kanadının güvenliğinde kilit rol üstlenen ülkelerden biri olarak biliniyor.

İSVEÇ NATO ÜYESİ Mİ?

İsveç uzun yıllar askeri tarafsızlık politikası izlerken yaklaşımını 2022 sonrası değiştirmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası güvenlik politikalarını yeniden değerlendirten İsveç NATO’ya Mart 2024 itibarıyla dahil oldu. İsveç NATO’nun 32. üyesi olarak kayıtlara geçti.

2026 GÜNCEL NATO ÜYESİ ÜLKELER

Arnavutluk - Belçika - Bulgaristan - Kanada - Hırvatistan - Çekya - Danimarka - Estonya - Finlandiya - Fransa - Almanya - Yunanistan - Macaristan - İzlanda - İtalya - Letonya - Litvanya - Lüksemburg - Karadağ - Kuzey Makedonya - Norveç - Polonya - Portekiz - Romanya - Slovakya - Slovenya - İspanya - İsveç - Hollanda - Türkiye - Birleşik Krallık - Amerika Birleşik Devletleri

ABD-DANİMARKA ARASINDA GRÖNLAND TARTIŞMASI

ABD ile Danimarka arasında yaşanan diplomatik gerilimin merkezinde Grönland yer alıyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’li yetkililerle Washington’da yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda, Danimarka’nın toprak bütünlüğünün tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Rasmussen, Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönland halkının karar vwerebileceğini belirterek, egemenliği zedeleyici yaklaşımların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Görüşmelerde ABD’nin Arktik bölgesine yönelik güvenlik kaygılarının da masaya yatırıldığı, tarafların tansiyonu düşürmek amacıyla ortak bir çalışma grubu kurma konusunda uzlaştığı ifade edildi. Danimarka cephesi, NATO müttefikliği çerçevesinde diyalog kanallarının açık tutulacağını vurguluyor.

GRÖNLAND HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Grönland Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölgedir. Kendi parlamentosu ve hükümeti bulunmasına rağmen dış politika, savunma ve güvenlik gibi kjonular Danimarka’nın yetki alanındadır.

