ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde uluslararası gerginliği tırmandıran Grönland meselesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Güvenliğimiz için Grönland'e ihtiyacımız var. İnşa ettiğimiz altın kubbe için hayati önem taşıyor. Grönland'in ABD'nin eline geçmesiyle NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelecek" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın alma konusundaki söylemini yineleyerek, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ısrarla vurguladı. Trump , sosyal medya paylaşımında " NATO'nun bu konuda öncülük etmesi gerekiyor" ve "Eğer biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacak ve bu olmayacak!" dedi.

Trump: Grönland bizim olunca NATO daha güçlü olacak

"Askeri açıdan, ilk görev süremde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha yüksek bir seviyeye taşıdığım muazzam gücü olmadan, NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamazdı" diyerek NATO'ya tepki gösteren Trump, sözlerine şu şekilde devam etti:

"NATO şu anki halinin yanından bile geçemezdi. Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum. Grönland'ın ABD'nin elinde olmasıyla NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez."

Bununla birilikte Trump'ın açıklamaları, Danimarkalı ve Grönlandli liderlerin Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapacakları kritik görüşmelerden sadece birkaç saat önce geldi.

GRÖNLAND KESİN BİR DİLLE REDDETMİŞTİ

Diğer taraftan, Grönland’in Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile düzenlediği basın toplantısında "ABD bizi ne yönetecek ne de satın alabilecek" mesajını vermişti.

Reuters'ın yaptığı son ankete göre ise ABD'lilerin sadece yüzde 17'si Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme çabasını onayladı. Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu adayı ilhak etmek için askeri güç kullanılmasına karşı çıktı.

