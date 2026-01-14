Grönland’in Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile düzenlediği basın toplantısında "ABD bizi ne yönetecek ne de satın alabilecek" mesajını verdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kutbu'ndaki bu özerk bölgeyi ele geçirme çabalarının yol açtığı gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Nielsen, Washington'a net bir mesaj göndererek, "Biz Danimarka'yı seçiyoruz" dedi ve adanın ABD tarafından ne sahip olunacağını ne de yönetileceğini vurguladı.

TRUMP'IN FİKRİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini ilk kez 2019'da ortaya atması ve sonrasında "şu ya da bu şekilde" alacaklarına dair söylemlerini artırması, bölgede jeopolitik bir krize yol açtı.

Grönlandden Beyaz Saray görüşmeleri öncesi ABDye rest: Biz Danimarkayı seçiyoruz!

Grönland Başbakanı Nielsen, "Şu an jeopolitik bir krizle karşı karşıyayız. Eğer ABD ve Danimarka arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsak, Danimarka'yı, NATO'yu ve AB'yi seçeriz" ifadelerini kullandı. Bu durumun aynı zamanda bir "uluslararası hukuk ve kendi ülkemiz üzerindeki hakkımız" meselesi olduğunu da sözlerine ekledi.

HALK NE KADAR ENDİŞELİ?

57 bin nüfuslu Grönland halkı, kendilerini bu krizin merkezinde bularak gelecekleri, güvenlikleri ve kimlikleri hakkında derin bir endişe yaşamaya başladı. Başkent Nuuk'ta korku elle tutulur hale gelirken, bir dükkanın camında sergilenen "Grönland satılık değildir!" yazılı tişörtler, halkın tepkisini gözler önüne serdi.

Grönlandden Beyaz Saray görüşmeleri öncesi ABDye rest: Biz Danimarkayı seçiyoruz!

"ONLAR İÇİN TOPRAK PARÇASI, BİZİM İÇİN YUVA"

Bu gergin ortamda, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları Lars Løkke Rasmussen ve Vivian Motzfeldt'in, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile kritik bir görüşme için Washington'a gitmesi bekleniyor. Grönland'ın iş, enerji ve adalet bakanı Naaja H Nathanielsen, Londra'daki temaslarında, Beyaz Saray'daki toplantının gündemini bilmediklerini belirtti ancak ABD'ye müttefik gibi davranma çağrısı yaparak, "Başkaları için burası bir toprak parçası olabilir ama bizim için burası yuvamızdır" dedi.

"SINIRLAR ZORLA DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Danimarka Başbakanı Frederiksen, en yakın müttefiklerinden gelen bu "tamamen kabul edilemez baskıya" karşı durmanın zor olduğunu ancak temel bir şeyin tehlikede olduğunu söyledi: "Sınırlar zorla değiştirilemez ve küçük ülkeler büyük ülkelerden korkmamalıdır. Bu yüzden hayır diyoruz. Grönland satılık değildir."

Grönlandden Beyaz Saray görüşmeleri öncesi ABDye rest: Biz Danimarkayı seçiyoruz!

Trump'ın mineral zengini ve stratejik konuma sahip bu adayı askeri güçle ele geçirme ihtimalini dışlamaması, NATO ve AB'de de şok etkisine neden oldu.. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, böyle bir hamlenin "NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir durum" olacağını belirtti. Danimarka ise askeri varlığını diğer NATO ülkeleriyle birlikte artırma planları yaptığını duyurdu.

ABD YANLISI PARTİ NE DEDİ?

Öte yandan, Grönland'ın ABD yanlısı muhalefet partisi lideri Pele Broberg , Danimarka'nın NATO'yu kullanarak adanın geleceğinde söz sahibi olmaya çalıştığını savunarak, "Bu, bizi henüz bırakmaya hazır olmadıklarını gösteriyor" dedi. Grönland hükümeti ise ABD'ye sert tepki göstererek, ABD'nin devralmasını "hiçbir koşulda kabul edemeyeceklerini" ve savunmanın NATO çerçevesinde kalması için çabalarını yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası