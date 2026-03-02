The Telegraph’a konuşan Trump, Starmer’ın ABD’nin Diego Garcia üssünü kullanmasına izin vermek için “çok uzun süre beklediğini, İngiltere konusunda hayal kırıklığına uğradını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Diego Garcia üssünün kullanılmamasına ateş püskürdü.

ABD ordusunun Chagos Adaları'ndaki üssü kullanmasına başlangıçta onay verilmediğini söyleyen Trump, bunun "ülkelerimiz arasında daha önce hiç yaşanmamış bir durum" olduğunu dile getirdi.

İngiltere, uluslararası hukuku gerekçe göstererek ABD'nin Diego Garcia ve RAF Fairford gibi üslerden saldırı düzenlemesine daha önce izin vermemişti.

Başbakan Keir Starmer, dün yaptığı açıklamada ABD'nin "belirli ve sınırlı savunma amaçları" için Diego Garcia'ya erişimine izin verildiğini duyurdu.

Trumptan İran açıklaması: Starmer konusunda hayal kırıklığına uğradım

"UZUN SÜRE KARAR VERMELERİNİ BEKLEDİK"

Trump, Starmer'ın fikrini değiştirmek için "çok uzun süre beklediğini" söyledi.

Chagos Adaları'nın mülkiyetinin Mauritius'a devredilmesini öngören anlaşmaya da değinen ABD Başkanı, "Birdenbire mülkiyet hakkını talep etmeye başladı. Gerçeği bilmek istiyorsanız o mücadele etmeli ve mülkiyet hakkını almalı ya da onu almaya zorlamalıydı. Ama hayır, Keir bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Chagos anlaşması çok uyanık bir hareket. Arazinin mülkiyetini elinde tutup, hak sahibi olmayan kişilere vermeseydi hukuki açıdan çok daha iyi olurdu" dedi.

"HER ŞEY PLANLANANIN ÖTESİNDE İLERLİYOR"

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının üçüncü gününde konuşan Trump, operasyonun planlanandan ileride olduğunu yineledi.

"Her zaman dört hafta süreceğini öngörmüştük. Liderlerin bir kısmını ortadan kaldırmak için iki ila üç hafta süreceğini öngörmüştük, ancak hepsini bir günde ortadan kaldırdık. Planın çok önündeyiz" dedi.

Trump, İranlı geçici liderlerin ateşkes görüşmelerine istekli olduklarını da dile getirdi. "Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Bir hafta önce yapmalıydınız dedim" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası