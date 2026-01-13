ABD Başkanı Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın ABD’ye ilhakı için kararlı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray’a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Trump, Grönland hakkında “Biz Grönland’ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askerî varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor” dedi.

Öte yandan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen gazetecilerin “ABD Grönland’a karşı askerî müdahalede bulunursa Danimarka’nın bir planı var mı?” sorusuna, “Bunları somut görünenden daha temel bir şekilde ele almalıyız. Bir yol ayrımındayız. Bir kader anı söz konusu” cevabını verdi.

Frederiksen, gözle görünenden daha büyük bir tehlikenin söz konusu olduğuna işaret ederek “ABD bir müttefikini tehdit ederek Batı ittifakına, NATO işbirliğine sırtını çeviriyor. Bu ABD tarafından daha önce hiç yaşamadığımız bir durum. Böyle bir şey yaşanırsa her şey durur” ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Grönland konusunu ele almak amacıyla Danimarkalı yetkililerle bir araya geleceği görüşmeye ilişkin Frederiksen, tutumlarını savunmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve “sapamayacakları” konuların olduğunu belirtti. ABD basını söz konusu görüşmenin yarın gerçekleşeceğini yazdı.

Bu arada İngiltere’nin, hem Grönland’ı Çin ve Rusya’ya karşı korumak hem de burayı ele geçirmek isteyen ABD’yi caydırmak için adaya asker göndermeyi planladığı ortaya çıktı. The Telegraph gazetesinin haberinde, İngiltere’nin planı Avrupalı müttefikleriyle ele aldığı aktarıldı. Haberde, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla buluşan İngiliz ordu yetkililerinin Grönland’daki bir misyon için plan hazırladığına da dikkati çekildi.

