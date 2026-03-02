FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 3 mücadeleyi de kazanan 12 Dev Adam, dördüncü maçında Sırbistan'ı ağırlıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 21.00'de başladı.

MAÇTA 2. PERİYOT OYNANIYOR

TÜRKİYE 36-25 SIRBİSTAN

1. periyot sonucu: Türkiye 28-21 Sırbistan

MİLLİLER ZİRVEDE YER ALIYOR

Dört takımın mücadele ettiği C Grubu'nda oynadığı 3 maçı kazanan Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Milli takım, elemelerdeki ilk pencere müsabakalarında Bosna Hersek'i 93-71, İsviçre'yi de 85-60 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci penceredeki ilk mücadelesinde ise Sırbistan'a 82-78 üstünlük kurdu.

12 DEV ADAM TUR İÇİN PARKEDE

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Milliler, hem grupta 4'te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

SIRBİSTAN İKİNCİ BASAMAKTA

2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'ye 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72 yenen Sırbistan, Türkiye'ye ise 82-78 mağlup oldu. Sırbistan, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.

İLK 5'LER ŞÖYLE

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Türkiye, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başladı.

Sırbistan ise Avramovic, Dangubic, Dobric, Davidovac ve Mitrovic ilk 5'iyle sahaya çıktı.

BAKAN BAK DA İZLEDİ

Türkiye-Sırbistan maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile birlikte izledi.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın da arasında yer aldığı çok sayıda isim de takip etti.

BGM'DE MİLLİ TAKIMA TAM DESTEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan'ı ağırladığı karşılaşma kapalı gişe oynandı.

BGM'de tüm koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Satışa çıkarılan tüm bileti tüketen Türk taraftarlar, tribünleri doldurarak tezahüratlar ve marşlar eşliğinde milli takıma destekte bulundu.

TÜRKİYE'DE 1, SIRBİSTAN'DA 2 DEĞİŞİKLİK

2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki dördüncü maçta iki takım, 12 kişilik oyuncu listesinde bir önceki mücadeleye göre değişiklik yaptı.

A Milli Takım'da Can Korkmaz'ın yerine Yiğit Arslan kadroya dahil edildi. Sırbistan'da ise Nikola Kalinic ile Filip Barna'nın yerine Nemanja Dangubic ile Aleksa Avramovic kadroda yer aldı.

A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.

Haberle İlgili Daha Fazlası