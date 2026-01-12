NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Arktik'i güvenli tutmak için 'sonraki adımları' görüştüğünü bildirdi. Rutte'nin açıklamaları Rusya ve Çin'in artan varlığı karşısında bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker konuşlandırmayı düşündüğü bir dönemde geldi.

Rutte, ziyaret ettiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic'le ortak basın toplantısında konuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz" dedi.

İngiltere ve Almanya öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için adım atma niyetinin sorulması üzerine Rutte, "Tüm müttefikler Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda mutabık. Çünkü deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin bölgede daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Rutte, NATO'nun 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğuna dikkati çekerek, diğer taraftan Rusya ve Çin'in de bölgede faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

Daha önce de bölgenin güvenliği için görüşmeler yürütüldüğünü belirten Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rutte, ittifakın ve müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenli kalmasını öncelik olarak belirlediğine, Grönland konusunda ise ortak savunmanın kilit olduğuna işaret etti. Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunu vurgulayan Rutte, bu konuda ittifak genelinde çok verimli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

TRUMP İLE İLGİLİ DOĞRUDAN SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tehdidine ilişkin sorulara doğrudan cevap vermekten kaçınarak, önemli olan hususun "bir sonraki adım için birlikte çalışmaya devam etmek" olduğunun altını çizdi.

AVRUPA'DA KRİZ

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland hamlesi Avrupa'yı da krize soktu. Fransız Milletvekili Clemence Guette, dün NATO’dan çekilme sürecini başlatan karar tasarısını Ulusal Meclis’e sunmuştu. Fransız milletvekili, ABD liderliğindeki NATO yapısının küresel istikrarsızlığın merkezinde yer aldığını aktardı. Trump yönetiminin Venezuela, Filistin ve Grönland başlıklarında attığı adımların, ittifakın savunma sınırlarını aştığını ifade etti. Açıklamalarda, Gazze’de yaşananlar ve İsrail’e verilen askeri destek de örnekler arasında yer aldı.

TRUMP’TAN ORDUYA GRÖNLAND TALİMATI İDDİASI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Donald Trump, Amerikan ordusundan Grönland’ın işgali için hazırlık planı talep etti. İddialar, Trump’ın Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığına doğrudan talimat verdiği yönünde oldu.Üst düzey ABD’li komutanlar söz konusu emre karşı çıktığı yazıldı.

