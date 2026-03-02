İran, ABD ve İsrail'in ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ı hedef aldığını bildirdi. İranlı temsilcinin açıklaması, bölgede nükleer tesislerin güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Peki, Natanz Nükleer Tesisi nerede?

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlem örgütü nezdindeki büyükelçisi Reza Najafi, ülkenin Natanz'daki geniş nükleer tesisinin ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak askeri operasyonlar sırasında vurulduğunu belirtti.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ NEREDE?

Natanz Nükleer Tesisi, İran'ın Natanz şehrinde bulunan, uranyum zenginleştirmek amacıyla kurulmuş nükleer tesistir.

NÜKLEER SIZINTI İHTİMALİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, olası bir radyoaktif sızıntı için uyarıda bulundu. Grossi, İran ve bölgede saldırıya maruz kalan diğer birçok ülkenin, faal nükleer santrallere sahip olduğunu hatırlatarak, bu durumun da nükleer güvenliğe yönelik tehdidi artırdığına dikkati çekti.

Bu nedenle tüm askeri operasyonlarda "azami itidal gösterilmesini şiddetle tavsiye ettiklerini" belirten UAEA Başkanı Grossi, "Nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıların asla düzenlenmemesi gerektiğini ve saldırıya uğrayan ülkenin sınırları içinde ve ötesinde ciddi sonuçlara yol açabilecek radyoaktif sızıntılara neden olabileceğini belirten geçmiş genel konferans kararlarını bir kez daha hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Grossi, çözümün güç kullanımında değil diplomaside ve müzakerelerde olduğuna işaret ederek, "Bugünkü durumun çok endişe verici olduğunu vurgulamak isterim. Büyük şehirler kadar geniş veya daha geniş alanların tahliye edilmesi gerekliliği de dahil, ciddi sonuçları olabilecek bir radyolojik sızıntı olasılığını göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

