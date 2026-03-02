ABD basınına göre İran operasyonu sürerken Pentagon’dan ABD Başkanı Donald Trump’a kritik bir uyarı iletildi. İddiaya göre savaşın uzaması halinde ABD’nin Tomahawk seyir füzeleri ve hava savunma önleyicileri dahil olmak üzere bazı mühimmat stokları hızla azalabilir.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Trump ile yaptıkları toplantıda İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesi kısa sürede etkisiz hale getirilmezse savaşın uzayabileceğini ve bunun ABD hedeflerini riske atabileceğini iletti.

Hava savunma önleyicileri ve Tomahawk seyir füzeleri dahil olmak üzere ABD'nin füze stokları İran ve Orta Doğu'daki vekil unsurlarla yaşanan çatışmalar nedeniyle azalmaya başladı.

ABD yeni saldırılarla birlikte, misilleme riskine karşı İran'ın füze kapasitesini kısa sürede etkisiz hale getirmek istiyor.

Trump’ın 'dört haftalık planına' Pentagon uyarısı! Füze stoklarının biteceği iddia edildi

OPERASYON "DÖRT HAFTA" SÜREBİLİR

Trump, Daily Mail ile yaptığı telefon görüşmesinde çatışmanın yaklaşık bir ay sürebileceğini söylemişti. Truth Social hesabında ise operasyonların "Orta Doğu'da ve dünyada barış hedefine ulaşmak için gerekli olduğu sürece" devam edeceğini paylaştı

"FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ KRİTİK"

Daily Mail, ABD'nin en önemli savunma unsurları arasında Thaad füze savunma sisteminin yer aldığını yazdı. Elde edilen verilere göre sistemler hala Güney Kore ve Guam gibi bölgelerde de konuşlu.

Patriot ve Standard Missile sistemlerin de Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle öncelikli hale geldi.

SM-3 füzeleri balistik füzeleri atmosfer dışında önleyebiliyor.

Trump'a iletilen mesajda, "ABD'nin Tomahawk Kara Saldırı Füzeleri'ni yüksek tempoda kullandığı ve stokların hızla azaldığı" bilgisi yer aldı.

