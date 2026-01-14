ABD’nin Grönland ısrarını “Trump, AB ülkelerinin nabzını ölçüyor” diyerek yorumlayan uzmanlar, Türkiye’nin pozisyonu için de “Hem NATO hem de ABD ile ilişkilerini kırmadan yeni dünya düzeni içinde yerini koruyacak” ifadelerini kullandı.

YEŞİM ERASLAN - ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ın ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu savunarak ABD kontrolüne alınması gerektiğinde ısrar ediyor. NATO ve Grönland hükûmeti, Trump’ın adayı ilhak etme tehditlerini caydırmak amacıyla bölgenin savunmasını güçlendirmek için birlikte çalışacaklarını açıklarken, NATO’daki diplomatların, bazı üye ülkelerin bölgede yeni bir misyon başlatılması da dâhil olmak üzere çeşitli fikirler ortaya attığını belirtiyor. ABD’nin Grönland ısrarını gazetemize değerlendiren uzmanlar ise ABD’nin Avrupa ülkeleri üzerinde deneme yaptığına dikkat çekti.

Milletlerarası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, Trump’ın, AB ülkelerinin tepkilerini ölçtüğünü ifade etti. Grönland üzerinde AB ülkelerinin çok ciddi menfaatleri olduğuna dikkat çeken Ekşi “ABD’nin yetki alanı dışında kalan bir alanda bu şekilde rahatça orayı da alırım, burayı da işgal ederim, oranın devlet başkanını da kaçırırım demesi zaten uluslararası hukukun ihlalidir. NATO’da son 10 yıldır çatırdamalar var. Trump’ın Grönland’a yapacakları NATO’daki ilişkileri çok gerecektir. Nasıl bir şey yapacağını da hakikaten bilmiyoruz. NATO her zaman Rusya’yı tehdit olarak görüyordu, ancak NATO için şu anda asıl güvensiz olan ve risk teşkil eden, davranışlarına güvenip de yol haritası çizilen ve müttefik olarak görülen ABD’dir” dedi.

TÜRKİYE KİLİT ÜLKE

ABD’nin saldırgan bir politika izlediğinin altını çizen Ekşi, III. Dünya Savaşı’nın taşlarının örülmeye başlandığına dair bir sürecin yaşandığını kaydetti. Ekşi “Avrupa, savunma alanında başka bir ülkeye bağımlı olmanın faturasını ödüyor. Avrupa Birliği’nin şunu görmesi lazım; Türkiye kilit bir önem taşıyor. Avrupa’nın güvenliği de Türkiye’nin güvenliğinden geçer. Bunu artık Avrupa Birliği’nin anlaması, Türkiye’ye gerekli özeni göstermesi, Türkiye aleyhine çalışan terör örgütlerine destek vermesinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye durup dururken hiçbir devlet için güvenlik tehdidi asla olmaz” ifadelerini kullandı.

KAVGA KOLAY ÇÖZÜLMEZ

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise çok kritik bir dönemin içinde olunduğunu belirterek, I. ve II. Dünya Savaşlarında ABD’nin Avrupa’nın yanında yer aldığını ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ittifaklar arasında güvenin zayıfladığını ifade etti. Avrupalıların, ABD’nin kendilerini korumayacağını anladığını ifade eden Caşın “Gelecekte eğer Rusya durdurulamazsa, ABD Avrupa’yı korumaktan vazgeçebilir. Grönland olayında diplomatik uzlaşma sağlanamazsa ABD’nin geri adım atmaya niyeti yok. ABD, pasifikten ziyade kuzeydeki petrol ve gazı ele geçirme niyetinde. Zaten, ABD’nin Grönland’da bir uzay üssü var. Bu üs, II. Dünya Savaşı’nda Almanya’ya karşı kullanılmıştı. İttifaklar, uluslararası ilkelere, karşılıklı güvene dayalı yoluna devam eder. NATO’nun yoluna devam edeceğini düşünüyorum ama kavga kolay çözümlenmeyecek. Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Türkiye, hem NATO, hem de ABD ile ilişkilerini kırmadan, Rusya ile hassas dengeleri koruyarak yeni dünya düzeni içinde yerini koruyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

