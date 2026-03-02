Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı oynanacak 4 karşılaşmanın hakemi belli oldu.

MHK'nın açıklamasına göre; Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü haftasında 3 Mart Salı günü oynanacak 4 müsabakanın hakemi belli oldu.

Galatasaray’ın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçı Çağdaş Altay, RAMS Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar

15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay

20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün

