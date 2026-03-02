İhlas Haber Ajansı
Türkiye Kupası'nda 4 maçın hakemi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı oynanacak 4 karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü haftasında 3 Mart Salı günü oynanacak 4 karşılaşmanın hakemleri belirlendi.
- Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
- Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçını Çağdaş Altay yönetecek.
- RAMS Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında Ozan Ergün görev yapacak.
MHK'nın açıklamasına göre; Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü haftasında 3 Mart Salı günü oynanacak 4 müsabakanın hakemi belli oldu.
Galatasaray’ın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçı Çağdaş Altay, RAMS Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar
15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün
