Anadolu Ajansı
Bakan Fidan BAE'de! Al Nahyan ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Özetle DinleBakan Fidan BAE'de! Al Nahyan ile kritik görüşme
Kaydet
Gündem 1 dk önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BAE mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
- Hakan Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid tarafından kabul edildi.
- Görüşmede Türkiye ile BAE ikili ilişkileri ele alındı.
- İki ülke arasında işbirliği ve ortak çalışma imkanları hakkında görüştüler.
0:00 0:00
1x
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid tarafından kabul edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Çifte diplomasi! Türkiye İranlı ve ABD'li makamlarla temas halinde
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR