Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.

