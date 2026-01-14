Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile son 24 saat içinde ikinci kez görüştü. Diplomatik kaynaklar Türkiye'nin İranlı makamların yanı sıra ABD'li yetkililer ile görüştüğünün açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 24 saat içinde ikinci kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Fidan, görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

TÜRKİYE ABD'Lİ YETKİLİLER İLE TEMASTA

Bununla birlikte diplomatik kaynaklar, "Türkiye İranlı makamlarla yapılan temaslara ek olarak ABD'li makamlarla da görüşüyor" açıklamasını yaptı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran'daki protestolarda ölü sayısı 2 bin 600'e yaklaştı. Tahran, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehditlerine yol açan krizle ilgili olarak bölgedeki ABD müttefikleriyle diplomatik temaslarını artırdı. İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre, İsrail'in değerlendirmesine göre Trump müdahale etmeye karar verdi ancak bu eylemin kapsamı ve zamanlaması henüz belirsizliğini koruyor.

İsrailli bir hükümet yetkilisi olan ikinci bir kaynak, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin dün geç saatlerde rejim çöküşü ı ve ABD'nin İran'a müdahale ihtimali hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

İran, geçen yıl 12 gün süren bir savaşta baş düşmanı olmuştu. olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

