Suriye istihbaratı, terör örgütü PKK'nın üst düzey elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in ve "Banyas Kasabı" olarak bilinen Mihraç Ural kod adlı Ali Kayalı'nın eski rejim unsurlarıyla birlikte Tabka'ya geldiğini bildirdi. İstihbarat verilerine göre teröristler Bahoz Erdal ve Mihraç Ural, YPG terör örgütüyle birlikte Suriye ordusuna karşı savaşmak üzere bölgeye geldi.

Suriye Ordusu cuma günü, PKK terör örgütüyle bağlantılı üst düzey bir teröristin, terör örgütü YPG/SDG'nin askeri operasyonlarını denetlemek üzere Kuzey Irak'tan kuzeydeki Tabka şehrine geldiğini açıkladı.

Bahoz Erdal Suriye'de ortaya çıktı! PKK’lı terörist Halep’e yönelik tehdidin başında

BAHOZ ERDAL TABKA'YA GÖNDERİLDİ

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) tarafından yayınlanan bir açıklamada, ordunun Harekat Komutanlığı, istihbarat kaynaklarının “Kandil Dağları'ndan terörist Bahoz Erdal'ın” SDG'nin Suriye güçleri ve sivillere karşı askeri operasyonlarını yönetmek üzere Rakka vilayetindeki Tabka şehrine geldiğini doğruladığını söyledi.

Kandil Dağı, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütünün karargahı olarak biliniyor.

Terörist Bahoz Erdal

Açıklamada, Halep'in doğusundaki SDG tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik arabuluculuk girişimlerine rağmen tehlikenin ortadan kalkmadığı belirtilerek, iki grubun yeni saldırılar hazırladığı iddia edildi.

Açıklamaya göre, gruplar “Halep şehri ve doğu kırsalını hedef alan yeni saldırılara hazırlık amacıyla” Maskanah ve Deyr Hafir bölgelerine çok sayıda İran yapımı insansız hava aracı sevk etti.

Ordu ayrıca, PKK'ya bağlı yeni teröristlerin ve eski rejimin kalıntılarının Tabka'ya geldiğini ve Deyr Hafir, Maskanah ve çevresindeki bölgelerdeki mevzilere yeniden konuşlandırılacağını bildirdi.

Operasyon Komutanlığı, Suriye güçlerinin SDG ve müttefiklerinin askeri operasyonlar için başlangıç noktası olarak kullandıkları bölgelerde sivilleri korumak için çalıştıklarını belirterek, bölge sakinlerini savunacaklarını ve Suriye'nin egemenliğini koruyacaklarını taahhüt etti.

Açıklamada, ordunun “Kandil'den gelen sınır ötesi teröristlerin” veya devrik rejimin kalıntılarının ülkeyi istikrarsızlaştırmasına veya Suriye toplumunu tehdit etmesine izin vermeyeceği belirtildi.

MİHRAÇ URAL DA BÖLGEYE GELDİ

Ayrı bir gelişmede, bir istihbarat kaynağı Alikhbariah TV'ye, Mihraç Ural olarak da bilinen ve Suriyeliler tarafından “Banyas Kasabı” olarak adlandırılan Ali Kayalı'nIn, SDG ile birlikte Suriye Ordusu'na karşı savaşmak üzere eski rejimin kalıntılarından oluşan bir grupla birlikte Tabka'ya geldiğini söyledi.

Terörist Mihraç Ural (Ortada)

BANYAS KABASI OLARAK BİLİNİYOR

Kayalı, Suriye iç savaşının ilk aşamalarında kıyı kenti Banyas ve Suriye'nin batısındaki al-Bayda mahallesinde sivillere karşı toplu katliamlar gerçekleştirmekle suçlanıyor.

ŞAM EK KUVVET GÖNDERDİ

Pazartesi günü Suriye Ordusu, Maskanah ve Deyr Hafir kasabaları yakınlarında daha fazla SDG gücü ve devrik rejimin kalıntılarının geldiğini tespit ettikten sonra doğu Halep'e ek kuvvetler gönderdi.

Mart 2025'te Suriye cumhurbaşkanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonu için bir anlaşma duyurdu, ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden teyit etti ve bölünme girişimlerini reddetti.

Nisan 2025'te Suriye yetkilileri, Şeyh MaksUD ve Eşrefiyye mahalleleriyle ilgili ayrı bir anlaşma imzalayarak, her iki bölgenin yerel özelliklerine saygı gösterilerek Halep şehrinin idari parçaları olarak kalmasını şart koştu.

Anlaşma, silahlı gösterileri yasaklayan, silahları iç güvenlik güçleriyle sınırlayan ve SDG askeri güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere çekilmesini gerektiren hükümler içeriyordu.

Ancak yetkililer, SDG'nin bu anlaşmaların şartlarına uymadığını söyledi.

Suriye hükümeti, 24 yıl iktidarda kaldıktan sonra Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ülke çapında güvenliği yeniden tesis etmek için çabalarını yoğunlaştırdı.

