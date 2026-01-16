Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde sivilleri hedef almaları sonrası Suriye ordusunca başlatılan operasyonla bölgeden püskürtülen terör örgütü YPG, bu sefer de Deyr Hafir'de terör estiriyor. Şam yönetiminin YPG'ye Fırat'ın batısını boşaltması için tanıdığı süre dolarken gözler operasyon ihtimaline çevrildi. Bölgeden çıkmak isteyen sivillerin geçişine izin vermeyen terör örgütü YPG'de ise iç karışıklık mevcut. Örgüt bünyesinde bulunan birçok terörist kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin engellemelerine rağmen, yüzlerce aile patika yollar ve tarlalar üzerinden Deyr Hafir'den çıkmayı başardı.

Hükümetin kontrolündeki güvenli noktalara ulaşan sivilleri, Suriye ordusu ve Sivil Savunma ekipleri karşıladı. Gelenlerin kayıtlarını tutan ekipler, insani yardım desteği de sağladı.

AA'dan alınan bilgilere göre; güvenli bölgelere ulaşan sivilleri ve araçlar havadan görüntülendi. Gelenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

Sivil Savunma yetkilileri, dün ve bugün yüzlerce ailenin bölgeden çıktığını açıklamıştı.

VERİLEN SÜRE DOLDU!

Suriye hükümeti, insani koridorun süresini uzatarak bugün 09.00-17.00 saatleri arasında da açık olacağını duyurmuştu.

BÖLGEDEN 27 BİN SİVİLİN AYRILDI

Suriye'nin Halep ili Valisi Azzam el-Garip, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelerden ayrılmayı başarıp güvenli bölgelere geçiş yapan sivillerin sayısının 27 bin 450'ye ulaştığını duyurdu.

ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

Suriye ordusunun, sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için insani koridor ilan ettiği M15 kara yolunun bazı noktalarının terör örgütünce beton bloklarla kapatıldığı görüldü.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG ise muhtemel operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişini engelliyor.

SURİYE ORDUSUNDA ÖRGÜTTEN AYRILIN ÇAĞRISI

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG mensuplarına örgütten ayrılmaları çağrısında bulundu.

Ordu, Suriye resmi haber ajansı SANA aracılığıyla, terör örgütü mensuplarından YPG/SDG saflarından ayrılmalarını istedi.

YPG/SDG mensuplarından terör örgütünden ayrılarak en yakın Suriye ordusu noktalarına yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Kürt, Arap ayrımı yapılmaksızın terör örgütünden ayrılanların Suriye yönetimince her zaman ve her yerde kabul edileceği" vurgulandı.

YPG'DEN KOPUŞLAR SÜRÜYOR

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ilinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesindeki terör örgütü YPG/SDG üyesi 6 teröristin daha silah bırakarak teslim olduğunu duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Deyr Hafir cephesinde teslim olan YPG/SDG mensupları hakkında bilgi verildi.

Ordunun YPG/SDG mensuplarına örgütten ayrılma çağrısının ardından 6 teröristin teslim olduğu ve güvence altına alındığı kaydedildi.

Deyr Hafir bölgesinde Suriye ordusuna YPG/SDG mensuplarından çok sayıda ayrılma talebi geldiği ve güvenli bir şekilde teslim olmaları için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan terör eylemi yapmak üzere bir YPG/SDG'linin de Deyr Hafir'den ayrılan siviller arasında yakalandığı ifade edildi.

Suriye ordusu dün gece Deyr Hafir'deki bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bırakarak teslim olduğunu duyurmuş, bu sabah da örgüt mensuplarına silah bırakarak teslim olmaları çağrısında bulunmuştu.

