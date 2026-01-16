Suriye ordusu, terör örgütü YPG mensuplarına örgütten ayrılmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, "Kürt, Arap ayrımı yapılmaksızın terör örgütünden ayrılanların Suriye yönetimince her zaman ve her yerde kabul edileceği" belirtildi.

YPG, Suriye Ordusu'nun askeri bölge ilan ettiği Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir'den sivillerin geçici ve güvenli tahliyesini engellemeye devam ediyor. Suriye Ordusu, muhtemel askeri operasyonlardan önce sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde ayrılabilmesi için bugün insani yardım koridorunu açık tutuyor. Ordu, Deyr Hafir'i Halep'e bağlayan ana yol olan M15 karayolu üzerindeki koridorun yerel saatle 17:00'ye kadar açık kalacağını söyledi.

Suriye ordusundan YPG mensuplarına çağrı: Ayrım yapılmaksızın kabul edilecekler

SİVİLLERİN YARDIM KORİDORUNU KULLANMASINI ENGELLİYORLAR

Ancak, YPG'nin dün olduğu gibi tahliyeyi engellemeye devam ettiği bildirildi. Deyr Hafir ilçe yönetimi yazılı bir açıklamada, silahlı grubun hala Deyr Hafir ve çevresindeki sivillerin insani yardım koridorunu kullanmasını engellediğini belirtti.

'YPG SAFLARINDAN AYRILIN' ÇAĞRISI

Öte yandan Suriye ordusu, Suriye resmi haber ajansı SANA aracılığıyla, terör örgütü mensuplarından YPG saflarından ayrılmalarını istedi. YPG mensuplarına terör örgütünden ayrılarak en yakın Suriye ordusu noktalarına yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Suriye ordusundan YPG mensuplarına çağrı: Ayrım yapılmaksızın kabul edilecekler

"AYRIM YAPILMAKSIZIN KABUL EDİLECEKLER"

Açıklamada, "Kürt, Arap ayrımı yapılmaksızın terör örgütünden ayrılanların Suriye yönetimince her zaman ve her yerde kabul edileceği" vurgulandı.

Yaşanan sorunun bölge halkıyla değil, PKK terör örgütü mensupları ve devrik Beşar Esad rejiminin kalıntılarıyla olduğu, bu unsurların sivilleri hedef almayı ve Suriye toplumunu yok etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Gecikmeden bu örgütten ayrılın ve devletinize, halkınıza geri dönün." ifadelerine yer verildi.

Suriye ordusundan YPG mensuplarına çağrı: Ayrım yapılmaksızın kabul edilecekler

SANA'da yer alan haberde, dün bir grup YPG mensubunun Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim olduğu duyurulmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası