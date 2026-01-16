16 Ocak Cuma günü saat 18.00 civarında (X) Twitter'a erişim sorunu yaşanmaya başladı. Birçok kullanıcı uygulama ve web sitesi üzerinde erişim problemi ile karşılaşırken ''X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

16 Ocak itibarıyla sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Günün ilerleyen saatlerinde akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve hesaplara girişte yaşanan problemler nedeniyle “X çöktü mü?” ve “Twitter neden açılmıyor?” soruları gündemin üst sıralarına çıktı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

16 Ocak 2026 günü X platformuna erişimde sorun yaşayan kullanıcı sayısında belirgin bir artış gözlendi. Gün içinde akışın yenilenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi ve hesaba giriş problemleri nedeniyle platformun genelinde bir teknik aksaklık yaşandığı düşünülüyor. Ancak X tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir çökme açıklaması henüz yapılmadı.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

X (Twitter) kullanıcıları akşam 18.00 saatlerine doğru uygulama ve masaüstü sürümünde erişim problemi yaşadıklarını bildiriyor. Sorunun kaynağına dair net bir bilgi paylaşılmazken yaşanan aksaklığın sunucu veya altyapı kaynaklı geçici bir teknik problemden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

DOWNDETECTOR X RAPORU 16 OCAK 2026

Downdetector verilerine göre X için yapılan hata bildirimleri gün boyunca düşük seviyelerde seyrederken, akşam saatlerinde ani bir yükseliş gösterdi. Son 24 saatlik raporlarda saat 18.00'dan sonra tipik bildirim hacminin üzerine çıkılması dikkat çekti.

