Instagram kullanıcıları bugün yaşanan erişim sorunları nedeniyle "14 Ocak Instagram çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı. Sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, akış yenilememe gibi sorunlar yaşadıklarını ifade ediyor.

Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram erişim sorunuyla gündeme geldi. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren birçok kullanıcı arama motorlarına "Instagram çöktü mü?" sorusunu sorgulatmaya başladı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü öğle saatleri itibarıyla Instagram' da dünya çapında erişim sorunu yaşanmamaktadır.

Downdetector sitesinde yer alan verilere göre platformda ciddi bir kesinti yoktur. Hem mobil uygulama hem de web sürümünde Intagram'a erişim yapılabiliyor.

Erişim sorunuyla gündemde! 14 Ocak Instagram çöktü mü?

14 Ocak Çarşamba itibarıyla Downdetector ve Instagram tarafından doğrulanmış bir arıza bildirimi bulunmamaktadır. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılara, internet bağlantılarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası