Sosyal medya platformu X'te (Twitter) bir kez daha erişim sorunuyla gündeme geldi. Ana sayfada "akış yenilenmiyor" hatası alan ve paylaşım yapamayan kullanıcılar, "X çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor?" gibi sorulara cevap arıyor.

13 Ocak Salı günü sosyal medya platformu Twitter’a (X) erişim sorunları yaşandığına dair çok sayıda kullanıcı bildirimi geldi. Kullanıcılar ana sayfanın yüklenmemesi, gönderilerin görüntülenememesi ve paylaşım yapılamaması gibi problemlerle karşılaştıklarını bildirirken, yaşanan durum sosyal medya genelinde de gündem oldu. Ancak şu ana kadar platformun tamamen çöktüğüne dair resmi bir teyit bulunmuyor.

Twitter (X) çöktü mü, ne zaman düzelecek? 13 Ocak Twitter erişim sorunu

HATA BİLDİRİMLERİ DOWNDETECTOR'E YANSIDI

X (Twitter) platformunda yaşanan erişim sorunu, kesinti izleme sitesi Downdetector’a da yansıdı. Downdetector verilerine göre gün boyunca düşük seviyelerde seyreden hata bildirimleri, öğleden sonra saatlerinde aniden yükselişe geçti.

Haberle İlgili Daha Fazlası