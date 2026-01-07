7 Ocak 2026 Çarşamba günü Instagram kullanıcıları erişim sorunları yaşadıklarını belirterek arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Yaşanan problem sonrasında "İnstagram çöktü mü?" gündeme geldi.

Instagram, artan kullanıcı yoğunluğu ve yer yer yaşanan teknik aksaklıklar sebebiyle dönemsel olarak erişim sorunu gerçekleşebiliyor. Bu tarz sorunlar, kullanıcıların hesaplarına girişte gecikme yaşanmasına, paylaşımların geç yüklenmesine ya da mesajlaşma ve içerik görüntüleme işlemlerinin aksamasına neden olabiliyor.

İnstagram çöktü mü? 7 Ocak Çarşamba İnstagram erişim sorunu

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

7 Ocak Çarşamba itibarıyla Instagram da küresel bir çökme olmamıştır. Bu kapsamda doğrulanmış, uzun süreli ve yaygın bir çökme bilgisi bulunmuyor.

Downdetector'da yer alan bilgilere göre, saat 19.16 itibarıyla Instagram'da herhangi bir erişim sorunu görülmemektedir.

İnstagram çöktü mü? 7 Ocak Çarşamba İnstagram erişim sorunu

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Mevcut bilgiler, yaşanan sorunun kısa süreli ve sınırlı olduğunu gösteriyor. Şu anda çoğu kullanıcı Instagram’a erişim sağlayabiliyor. Genel bir kesinti bulunmazken, sorun yaşayanların internet bağlantılarını kontrol etmeleri ve uygulamayı güncellemeleri tavsiye ediliyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Instagram çöktü mü? 2 Ocak Cuma İnstagram erişim sorunuyla gündemde

Haberle İlgili Daha Fazlası