2 Ocak Cuma günü sosyal medya kullanıcılar Instagram'da yaşanan erişim sorunları nedeniyle platforma giriş yapadıklarını bildirdi. Bu kapsamda "Instagram çöktü mü?" sorusu kısa süre içinde gündemin en üst sıralarına yükseldi.

2 Ocak Cuma günü öğle saatlerinden itibaren uygulamaya girişte sorun yaşayan, akış yenileyemeyen veya hikayeleri görüntüleyemeyen binlerce kişi "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? ( 2 OCAK CUMA 2026)

2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla Instagram çökmemiştir. Küresel çapta yaygın bir çökme bilgisi bulunmuyor. akış yenileme, hikâye görüntüleme, mesajlaşma ve paylaşım gibi özellikler normal seyrinde devam ediyor.

Instagram çöktü mü? 2 Ocak Cuma İnstagram erişim sorunuyla gündemde

Şu an için Instagram'dan erişim sorunu bildirimleri atıldığına dair resmi bir bilgi bulunamamaktadır. Buna göre Instagram genel olarak normal şekilde çalışıyor ve yaygın bir çökme durumu bulunmuyor. Downdetector'da şu an ciddi bir kesinti raporu yoktur.

Haberle İlgili Daha Fazlası