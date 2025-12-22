"22 Aralık'ta Twitter çöktü?" sorusu, platforma erişimde sorun yaşayan kullanıcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte son 24 saatlik kesinti bildirimlerine göre Twitter (X) için yaşanan erişim problemleri...

Popüler sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları, bugün öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşamaya başladı.

Akış yenileme hatası, görsellerin yüklenmemesi ve oturum açma sorunlarıyla karşılaşan vatandaşlar, "22 Aralık Twitter çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

22 ARALIK TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü Twitter'da küresel çapta bir çökme yoktur.

Son 24 saatin kesinti raporlarına bakıldığında raporlarda zaman zaman artış olduğu ancak sonlara doğru düştüğü görülüyor.

Yaşanan soruna dair Twitter ya da ilgili resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

