22 Aralık Pazartesi günü oyun platformu Steam’e erişimde yaşanan sorunlar kullanıcıların gündemine oturdu. Son 24 saatlik raporlar, bağlantı problemleri ve sunucu kaynaklı hatalarda dikkat çekici bir artışa işaret ederken, oyuncular platforma neden erişemediklerini araştırıyor.

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam’de 22 Aralık itibarıyla yaşanan erişim problemleri, binlerce kullanıcının hata bildiriminde bulunmasına neden oldu. Kullanıcı raporlarına yansıyan verilere göre özellikle belirli saat aralıklarında yoğunlaşan sorunlar dikkat çekiyor.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

22 Aralık’ta paylaşılan kullanıcı raporları, Steam platformunda genel bir yavaşlama ve erişim problemleri yaşandığını gösteriyor. Özellikle sabah saatlerine doğru hata bildirimlerinde ani bir artış yaşanırken birçok kullanıcı mağaza, kütüphane ve arkadaş listesine erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

Yetkililer tarafından resmi bir “çökme” açıklaması yapılmazken yaşanan problemlerin büyük ölçüde sunucu bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Sorunların bölgesel olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken bazı kullanıcıların platforma sorunsuz şekilde erişebildiği görülüyor.

22 ARALIK STEAM HATA RAPORU

Son 24 saatlik hata raporlarına göre Steam’de bildirilen sorunların yüzde 87’si sunucu bağlantısı kaynaklı olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra yüzde 9’luk kesim oynanış sırasında bağlantı kopmaları yaşadığını belirtirken yüzde 4’lük kullanıcı grubu ise indirme işlemlerinde aksaklıklar olduğunu raporladı.

STEAM NEDEN AÇILMIYOR?

22 Aralık’ta yaşanan erişim problemlerinin büyük kısmı sunucu bağlantısı kaynaklı olarak raporlandı. Kullanıcı yoğunluğu ve teknik altyapı sorunları bu duruma neden olmuş olabilir.

