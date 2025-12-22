Aralık ayının son haftasına girilirken 25 Aralık tarihi, öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi tatil takvimi, yerel anma günleri ve okullara yönelik uygulamalar yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda 25 Aralık okullar tatil mi araştırılırken resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.

25 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, 25 Aralık tarihinde ülke genelinde okullar için planlanmış bir tatil bulunmuyor. Bu tarih, eğitim öğretim faaliyetlerinin normal seyrinde devam ettiği günler arasında yer alıyor.

Ancak bazı illerde yerel yönetimler veya valilikler tarafından alınabilecek özel kararlar, sadece o il veya ilçeyi kapsayacak şekilde farklı uygulamalara neden olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, bulundukları ilin resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

25 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

25 Aralık 2025 tarihi, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Resmi tatiller; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan ve Kurban Bayramları, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim'dan oluşuyor.

Öte yandan 25 Aralık tarihi Noel'e denk gelmesi nedeniyle tatil olup olmadığı merak edildi. Noel, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmediği için 25 Aralık günü kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam ediyor. Bu nedenle ülke genelinde idari izin ya da resmi tatil uygulaması bulunmuyor.

25 ARALIK NE GÜNÜ?

25 Aralık, Hristiyan dünyasında Noel Bayramı olarak kutlanıyor. Birçok Avrupa ülkesi ve Amerika’da bu tarih resmi tatil kapsamındayken, Türkiye’de sadece dini ve kültürel bir gün olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan 25 Aralık, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak da anılıyor. Bu nedenle Gaziantep’te çeşitli anma etkinlikleri ve kutlamalar düzenlenirken, gün ülke genelinde resmi tatil statüsü taşımamakta.

