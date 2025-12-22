İstanbul'da haftanın ilk günü sabah saatlerinde şiddetini artıran yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda özellikle köprü istikametlerinde yoğun trafik görülürken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşladı.

İstanbul haftaya yağışla başladı! Trafik durma noktasına geldi

Bazı bölgelerde trafiğin durma noktasına gelmesi dikkat çekti. Özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 90'a dayanırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 olarak ölçüldü.

