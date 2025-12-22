Bugünkü maçlar listesinde futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. 22 Aralık Pazartesi günü hem Türkiye’de hem Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alırken, lig ve kupa mücadeleleri ekran başındaki sporseverleri bir araya getiriyor. Özellikle Afrika Kupası maçları da yakından takip ediliyor.

Haftanın ilk günü, futbol gündemi açısından oldukça hareketli geçiyor. Süper Lig’den Avrupa’nın dev liglerine, Afrika Uluslar Kupası’ndan İtalya Süper Kupa finaline kadar birçok önemli maç, 22 Aralık Pazartesi günü futbolseverlerle buluşuyor. Günün maç programı, saat bilgileri ve organizasyon detayları merakla takip ediliyor.

22 ARALIK BUGÜNKÜ MAÇLAR

Trendyol Süper Lig

17.00 Başakşehir FK-Gaziantep FK

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor

Trendyol 1. Lig

20.00 Bodrum FK-Amed SK

22 Aralık bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Premier Lig

23.00 Fulham-Nottingham Forest

La Liga

23.00 Athletic Bilbao-Espanyol

İtalya Süper Kupa - Final

22.00 Napoli-Bologna

Afrika Uluslar Kupası

17.00 Mali-Zambiya

20.00 Güney Afrika-Angola

23.00 Mısır-Zimbabve

Haberle İlgili Daha Fazlası