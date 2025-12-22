22 Aralık bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Bugünkü maçlar listesinde futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. 22 Aralık Pazartesi günü hem Türkiye’de hem Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alırken, lig ve kupa mücadeleleri ekran başındaki sporseverleri bir araya getiriyor. Özellikle Afrika Kupası maçları da yakından takip ediliyor.
Haftanın ilk günü, futbol gündemi açısından oldukça hareketli geçiyor. Süper Lig’den Avrupa’nın dev liglerine, Afrika Uluslar Kupası’ndan İtalya Süper Kupa finaline kadar birçok önemli maç, 22 Aralık Pazartesi günü futbolseverlerle buluşuyor. Günün maç programı, saat bilgileri ve organizasyon detayları merakla takip ediliyor.
22 ARALIK BUGÜNKÜ MAÇLAR
Trendyol Süper Lig
17.00 Başakşehir FK-Gaziantep FK
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor
Trendyol 1. Lig
20.00 Bodrum FK-Amed SK
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
Premier Lig
23.00 Fulham-Nottingham Forest
La Liga
23.00 Athletic Bilbao-Espanyol
İtalya Süper Kupa - Final
22.00 Napoli-Bologna
Afrika Uluslar Kupası
17.00 Mali-Zambiya
20.00 Güney Afrika-Angola
23.00 Mısır-Zimbabve
