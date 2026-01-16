Kaydet

İzmir’in Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan tek katlı kerpiç bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede tüm evi sararken, dışarı çıkmayı başaran yaşlı kadın kedisinin içeride kaldığını fark edince çevredeki vatandaşların tüm engelleme çabalarına rağmen tekrar alevlerin arasına girdi. Yoğun duman ve ateşin içerisine giren kadını kurtarmak için seferber olan mahalle sakinleri, içeri girerek yaşlı kadını zorla dışarı çıkarmayı başardı. Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince tamamen söndürülen yangın sonrası evde büyük çapta hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

