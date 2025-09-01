Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Masaj salonunda fuhuş skandalı! Gizli geçit ifşa oldu, ifadeleri şoke etti

Adana’da masaj salonundaki fuhuş iddiası üzerine operasyon düzenlendi. İşletme sahibi ve kadınlar gizli geçitten çatıya çıkarken yakalanırken fuhuş iddiaları reddedildi. "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyen işletme sahibi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bir masaj salonundan fuhuş yapıldığını tespit edildi.

GİZLİ GEÇİTTEN ÇATIYA ÇIKTILAR

Bunun üzerine apartman dairesinde bulunan masaj salonuna operasyon düzenlendi. Baskın sırasında güvenlik kameralarından polisin geldiğini fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, gizli geçitten çatı katına saklandı.

Polis, seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklananları yakaladı. İşletme sahibi gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

İDDİALARI REDDETTİLER

Polisi kurtardığı kadınlardan birinin henüz 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden B.F. ifadesinde, "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyerek suçlamaları inkar etti.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., ‘Fuhşa aracılık veya zorlama’ ve ‘fuhuş için yer ve imkân sağlama’ suçlarından tutuklandı.

