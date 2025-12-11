Fatih Tekke’nin niyeti kötü!

Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında maçı 2-1’lik skorla kazandı ve puan tablosunda Fenerbahçe’yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Bu aynı zamanda Galatasaray’a da ‘Bak, bundan sonra benden kork!’ mesajı vermektir. Bordo mavili takımın şimdi ikinci oyuncusu sarı kart cezalısı bu ne kadar takıma zarar verir onu bilemem ama Fatih Tekke hoca yarın öbür gün en yukarıdaki sıraya takımıyla oturursa kimse şaşırmasın.

Penaltı mı, yoksa…

Galatasaray’ın, Samsunspor maçından sonra gerek ekranlarda olsun gerekse gazete sütunlarında olsun ağırlıklı olarak malum ele çarpma pozisyonu değerlendirildi. Tam anlamıyla bir değerlendirme yapmadım ama yüzde 90 penaltı feryadı kopmuştu. Ben de mümkün mertebe maçtan sonraki günlerde bu pozisyon gösterildiğinde gerçekten maçın hakeminin de VAR’da bulunan görevlilerin de ikilemde kaldıklarına inandım. Detay nedir derseniz, rakip topa vururken kendini kollama adına sırtını dönen oyuncunun kolu açık, oraya da top çarpıyor. İşte gel de çık işin içinden! Ben de derim ki, yeter fazla üstünde durmayalım…

Tedesco’nun kurası!

Sanıyorum ki Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco sahaya süreceği kadroyu ve kulübeye oturtacağı oyuncuları kurayla belirliyor! İsmail gibi bence takımın en yüksek performanslı oyuncusu neden 77’ye kadar yedek kulübesine mahkûm edilir? Hoca, bu takımı kurarken Duran ile Talisca’yı acaba hangi görevle sahaya sürdün? Zaten ikisini de daha ikinci devrenin hemen başında aldın oyundan. Bir soru daha; Kerem niye yedekte oturur? Madem ki 10. dakikada oyuna girecekti… İşte Fenerbahçe’nin bizim medyadaki bazı yorumcuların ‘büyük hoca’ diye bahsettikleri isim bu…

Golden kıymetli paslar!

Galatasaray’ın 3-2 güçlükle kazandığı Samsunspor maçında ilk iki gol bana göre sık sık ekranlarda gösterilmelidir. Birinci golde Torreira’nın, ikinci golde Sane’nin attırdıkları gollerde kullandıkları paslar bence bütün kulüplerin antrenmanlarında oyunculara öğretilmelidir.

Rekabet bu mudur?

Hani Galatasaray ile Fenerbahçe tarihî rekabette önemli bir şöhrete sahiptirler ya, benim şimdi yazacağım satırlar bence bunun son yıllardaki en çarpıcı örneği olacak. Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın son maçını seyrederken bir de baktım ki formanın arkasındaki reklam RAMS… Hemen Galatasaray’ın yeni stadının duvarındaki RAMS Park tabelası aklıma geldi. Yani diyeceğim şudur; Fenerbahçe ile Galatasaray tarihî rekabette reklam işini de ortaya çıkarmışlar… Yani ne diyelim; tebrikler…

Kaleci Zafer’in zaferi

Beşiktaş, kendi sahasında ve kalabalık seyircisi önünde Gaziantep FK’yı yenmek şöyle dursun Burak Yılmaz’ın takımı karşısında ucuz kurtuldu diyebiliriz. Tabii ki bu maçın 1 numaralı ismi Gaziantep’in kalecisi Zafer idi. Bir hatalı gol yemesine rağmen en azından altı yedi tane yüzde yüz pozisyonu kurtardı. Sergen Hoca acaba bundan sonra hangi adımları atacak? Beşiktaş aynı teknik heyetle bu ligi tamamlar mı onu da çok merak ediyorum. Gaziantep ise Burak Yılmaz ile bir ivme kazandı. Bakalım daha ne kadar devam edecek?

Hoş geldin Nuri Şahin…

Başakşehir, teknik direktörlük makamına Nuri Şahin’i getirdi. Futbolculuğundaki yerinin yanı sıra teknik adamlıkta da başarılı olmuş bir isimdi. Nitekim Fenerbahçe maçında değişiklikler başta olmak üzere neredeyse oyunun tamamını kapsayan bir düzeni vardı. Bence bu seçim Başakşehir’i yukarıya tırmandıracaktır.

