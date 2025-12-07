Tedesco kaşınınca…

Fatih Terim Stadı’nda oynanan dün akşamki Başakşehir-Fenerbahçe maçı gerçekten analiz edilip yazıya dökülmesi zor bir oyundu. Futbol notu 5’i bile çok zor bulurdu. Ev sahibi Başakşehir ile konuk takım Fenerbahçe arasında sarı lacivertlilerin lehine önemli bir klas farkı vardı.

Fakat Fenerbahçe, İsmail’i maçın başında sahaya sürmediği için zaman zaman rakibinin oyuna arkadan çıkışlarda etkili bir karşılama yapamadı. Zaten Alvarez ile Asensio’dan da bunu beklemek zordu. Hele hele Semedo sakatlanıp çıktıktan sonra iş biraz daha zorlaştı. Ama Başakşehir takımı rakiplerinin bu denli zaaflarını değerlendirebilecek bir oyuncu kalitesine sahip değildi.

Futbol fukaralığı

Soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildiğinde ilk yarıda aklımızda kalan çok organize ve net bir gol pozisyonu yoktu. İkinci yarıda Tedesco beş oyuncu hakkını da kullanarak acaba ne yapmak istedi pek anlayamadık. Zaten oyunda sanki iki santrfor gibi hem Talisca’nrın hem Duran’ın bulunması çok etkili organize atak meselesini halledebilecek gibi değildi. Hele hele Oğuz da arkaya geçince formsuz Kerem’den bir şey çıkmadı.

Kafaya kafa attılar

Ama bir korner atışında takım kaptanı Skriniar çıkıp tipik bir stoper kafa golü attı. Bu gol, Fenerbahçe’yi sanki biraz rahatlatıp oyunu idare etmeye yöneltmişti. Son dakikalarda bir kafa golü de oyuna sonradan giren Bertuğ’dan geldi. Böylece ‘maçın sanki hakkı budur’ dercesine 1-1’e kilitlendi maç. Kadro zenginliği dolayısıyla eleman fazlalığı da olan Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra bu maçı kazanamayıp tarihî rakibiyle olan puan farkının da 3’e çıkmasını engelleyemedi. Başakşehir’in daha yeni başına geçmiş olan Nuri Şahin Hoca bu önemli beraberliğin değerlendirmesini herhalde daha rahat yapacaktır…

Maçın adamı: Yiğit Efe

Kemal Belgin'in önceki yazıları...