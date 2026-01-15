F.Bahçe ağır bastı

Süper Kupa finalinde tarihî rakipler karşı karşıya geldi. Maç maalesef İstanbul’daki Olimpiyat Stadı’nda oynandı. Maalesef diyorum çünkü o hava şartlarında stat seçimi yanlıştı. Türkiye’nin birçok ilinde ne statlar yaptık. İşte buradan bakınca Fenerbahçe’nin yeni transferinin attığı ilk gol, topun çimeni sıyırarak gidişi sebebiyle maçta oynaşmadan giden tek şuttu.

Okan Hoca ve Sane

Galatasaray ligde uzun zamandır liderliğini sürdürüyor. Tabii ki bu başarıda başta Okan Hoca olmak üzere takımdaki altı yedi oyuncunun rolünün olduğunu söyleyebilirim. Ama şu ünlü Sane var ya işte o, takımını resmen on kişi oynatıyor ve Okan Hoca da sanki bu sözüm ona yıldıza teslim olmuş gibi!

Meler’i tebrik ederim

Halil Umut Meler, Süper Kupa’daki Galatasaray-Fenerbahçe finalinin hakemiydi. Bu hakemimiz özellikle uluslararası önemli maçlarda düdük çalarak ön plana çıktı. Peki, bu maçta nasıldı diyeceksiniz. Hemen şunun altını çizeyim benim saydığıma göre üç tane penaltı yutturmacasını yemedi! İşte önemli hakemlik budur.

Beşiktaş transfer yorgunu!

Özellikle bizim gazetede Beşiktaş her gün yabancı bir isimle transfer şampiyonluğuna (!) soyunur gibi gözüküyor. Benim notlarımın arasında da en son Tavares var. Merakım odur ki, Beşiktaş’ın bu transfer karmaşasında başkan, yönetim ve Sergen Hoca’nın birlikteliği var mı? Yoksa, bu üç üniteden biri mi bu isimleri lanse ediyor?

Gökmen’e ayıp ettiniz!

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe taraftarının rahmetli dostum, kardeşim Gökmen’e sataştığını duydum. Gökmen hem millî takımın hem Galatasaray’ın uçtaki son adamı olarak hep iftihar listesinde yer almıştır. Yorumculukta da ortadan giderdi. Rahmetli Gökmen’e aleyhte tezahürat yapanları şiddetle kınıyorum.

İşte voleybol bu!

Hep yazıp söyledim; “Bırakın futbola sarılmayı. Özellikle kadın voleybol maçlarını seyredin” diye. Nitekim THY-Fenerbahçe kadın voleybol maçı yüreğimi hoplattı diyebilirim. Sonuçta THY maçı 3-2 kazandı. Son set, 15-12 bitti. İki takımı da tebrik eder hocalarını ve oyuncularını kutlarım.

Yağmurluk meselesi

Tarihî rekabet Süper Kupa finalinde sahada sergilenirken tabii ki hava şartları da birçok olumlu meseleyi engelleyen sebepti. Bunun tribünlerde çok fazla etkisi olmasın diye kulüpler yağmurluk dağıtmış. Ama Galatasaray’ın dağıttığı yağmurluk hem içerideki çok yetkili tarafından hem de onu giyen taraftarlarca ağır şekilde protesto edildi. Ayıp yahu! Sadece bir maçlık masraf yapacaksınız, öyle değil mi?

Osimhen hep gülüyor

Galatasaray’ın gol makinesi diyebileceğimiz Victor Osimhen, Afrika Kupası’nda Cezayir’i de dize getirip, bir gol, bir asistle öne çıktı. Bizim futboldan uzak günlerde Osimhen’i aramıyor değiliz. Bakalım gelince içine girdiği formadaki bazı sıkıntılar ortadan kalkacak mı?

