6 Şubat depreminin ardından Malatya’da yapılan arama kurtarma çalışmalarına katılan, itfaiye eri Ferit Polat ve 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ın hikayesi tüyler ürpertti. Enkazdan duyduğu sesi kedi sandı daha sonra dikkatlice dinleyince küçük bir kıza ait olduğunu anladı ve harekete geçti. Aysima taş yığınlarının arasından tam 40 saat sonra kurtarıldı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta 9 saat ara ile meydana gelen 2 şiddetli deprem 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu, 55 binden fazla insan hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Kente başta Elazığ olmak üzere çevre illerden çok sayıda insan yardıma geldi.

SESİNİ KEDİ SANDI!

Depremin ardından Malatya'ya giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, depremin 40'ıncı saatinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı sağ salim kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aysima'nın kurtarıldığı anları anlatan itfaiye eri Ferit Polat, "Aysima'nın sesini o an bir kedi sesi olarak duydum, enkaza yaklaşınca kız çocuğu olduğunu fark ettim. Allah'a şükür sağ salim bir şekilde yavrumuzu kurtardık" ifadelerini kullandı.

AYSİMA'NIN KURTARILIŞ HİKAYESİ TÜYLER ÜRPERTTİ

20 yıldır Elazığ itfaiyesinde arama kurtarma eri olarak çalıştığını belirten Ferit Polat, "6 Şubat'ta geceki depremden sonra itfaiyede konuşlanarak hazır kıta bekledik. Öğle saatlerine yakın ikinci bir deprem olunca Malatya'ya giden ilk ekipte yer aldım. Malatya'da birkaç enkazda çalıştıktan sonra gece ekipleri değiştirip istirahate geçtik. Sabah bize Yeşilyurt Mahallesi'nde sanayi civarında konum verildi. Vardığımız zaman yan yana sıralı bir şekilde üç binanın yıkıldığını gördük. Enkaz çalışmasına başladık. Üzerinden de epey zaman geçmemişti. İlk başlarda 7 vatandaşımızı maalesef kurtaramadan çıkardık. İlerleyen saatlerde kepçe çalışırken, o esnada ince bir ses duyduk. Sesi duyunca çalışmayı durdurduk. İkinci katta sıkışmış bir kız çocuğunu fark ettik. Bizden yardım istedi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Aysima'yı enkazdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettik" diye konuştu.

40 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Polat, "Aysima'nın bendeki yeri farklı. Aysima'yı duyan benim. Yanımızda kepçeler ve jeneratörler çalışırken, Aysima'nın sesini kedi sesi gibi duydum. Arkadaşa hatta enkazda kedi yavrulamış candır onları alalım derken kızımızın sesini duydum. Rabbim yardım etti. Çıkaramamak endişesi yoktu. Çocuğumuza zarar vermemek için tabiri yerindeyse cımbızla kazdık, 40 saatlik çalışmanın ardından sağ salim çocuğumuzu sağlık ekiplerine verdik. Halen onun gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

